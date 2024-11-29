В Джебраил отправилась очередная группа бывших вынужденных переселенцев
Утром 29 ноября в реконструированный город Джебраил отправилась очередная группа бывших вынужденных переселенцев.
На данном этапе в город Джебраил переселяется 40 семей – 200 человек, в том числе:
- из Баку – 15 семей (80 человек);
- из Билясуварского района – 11 семей (53 человек);
- из Абшеронского района – 5 семей (25 человек);
- из Сумгайыта – 3 семьи (16 человек);
- из Шабранского района – 2 семьи (9 человек);
- из Саатлинского района – 2 семьи (8 человек);
- из Бейляганского района – 1 семья (5 человек);
- из Шеки – 1 семья (4 человека).
Таким образом, с учетом сегодняшнего переселения, в город Джебраил в общей сложности переселено
203 семьи (783 человек).
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