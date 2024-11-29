В Джебраил отправилась очередная группа бывших вынужденных переселенцев

Утром 29 ноября в реконструированный город Джебраил отправилась очередная группа бывших вынужденных переселенцев.

На данном этапе в город Джебраил переселяется 40 семей – 200 человек, в том числе:

- из Баку – 15 семей (80 человек);

- из Билясуварского района – 11 семей (53 человек);

- из Абшеронского района – 5 семей (25 человек);

- из Сумгайыта – 3 семьи (16 человек);

- из Шабранского района – 2 семьи (9 человек);

- из Саатлинского района – 2 семьи (8 человек);

- из Бейляганского района – 1 семья (5 человек);

- из Шеки – 1 семья (4 человека).

Таким образом, с учетом сегодняшнего переселения, в город Джебраил в общей сложности переселено

203 семьи (783 человек).