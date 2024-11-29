NYT: Иран хочет снизить градус напряженности в отношениях с США

Тегеран резко изменил свою риторику на международной арене и после победы на выборах в США республиканца Дональда Трампа пытается снизить градус напряженности в отношениях с Вашингтоном, сообщила в четверг со ссылкой на источники газета The New York Times (NYT).

Отмечается, что Иран «всего за несколько недель» отказался от жестких заявлений, заменив их более «примирительными». Это связано с развитием событий как внутри страны, так и за ее пределами, указывают собеседники издания. По их словам, решение Тегерана пересмотреть свой подход связано в том числе с победой Трампа на выборах 5 ноября. Опасения у исламской республики якобы вызывает его «непредсказуемость». Кроме того, NYT утверждает, что на политику Ирана повлияли экономический кризис и ослабление «ближайшего и важнейшего» военного союзника Тегерана - ливанской шиитской организации «Хезболлы».

Принимая во внимание все эти факторы, Иран также решил воздержаться от нанесения ответного удара по Израилю, чтобы не обострять отношения с новой администрацией Трампа, добавляет газета.

Трамп во время своего первого срока на посту президента провозгласил политику максимального давления на Иран, ввел жесткие санкции против этой страны, вышел из ядерной сделки и нарастил военно-политическую и экономическую поддержку еврейского государства.

В Тегеране советуют Трампу после возвращения в Белый дом в январе 2025 года отказаться от давления на Иран. Если республиканец примет противоположное решение, США столкнутся с «максимальным сопротивлением» со стороны Ирана, предупредил глава МИД исламской республики Аббас Арагчи.

Источник: ТАСС