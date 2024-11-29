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На севере Газы около 20 палестинцев погибли при атаке Израиля

First News Media23:00 - 29 / 11 / 2024
На севере Газы около 20 палестинцев погибли при атаке Израиля

Как минимум 18 человек погибли при бомбардировке израильскими силами населенного пункта Бейт-Лахия, расположенного на севере блокированного сектора Газа.

Как передает ТАСС, об этом сообщили медики, работающие в палестинском анклаве.

По информации агентства WAFA, при атаке армии Израиля на улице Эль-Маншия в Бейт-Лахии был полностью разрушен один из жилых домов, в котором укрывались десятки семей беженцев. Местные жители попытались перевезти раненых и тела погибших в ближайшую больницу, однако израильские силы нанесли следующий удар по скоплению людей у уже разрушенного здания. Десятки раненых, большинство из них женщины и дети, до сих пор находятся под развалинами дома.

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