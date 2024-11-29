На митингах в Тбилиси у здания парламента пострадали 32 сотрудника МВД
Более 30 сотрудников МВД Грузии пострадали в ходе антиправительственного митинга у здания парламента в Тбилиси.
Об этом говорится в заявлении ведомства.
«В результате противозаконных и насильственных действий со стороны участников акции пострадали 32 сотрудника министерства внутренних дел. У части пострадавших фиксируются травмы тяжелого характера в области головы, глаз и других частей тела. Из них 13 потребовалось хирургическое вмешательство. К этому времени в медицинском учреждении остается один правоохранитель», - говорится в заявлении.
При разгоне антиправительственного митинга в Тбилиси задержаны 43 демонстранта, отметили в МВД страны.
Источник: ТАСС
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