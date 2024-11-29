Сирия: Оппозиция сообщает о продолжении наступления на Алеппо, а Минобороны России - о ликвидации 400 повстанцев

«Сирийская армия и ВКС РФ уничтожили за сутки более 400 боевиков, напавших на позиции сирийских правительственных войск в Алеппо и Идлибе», - сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, капитан 1-го ранга Олег Игнасюк.

«Сирийская арабская армия ведет упорные бои при поддержке Воздушно-космических сил России… Уничтожено не менее 400 боевиков, - цитирует Игнасюка РИА Новости. - 27 ноября с 07.50 боевики напали на подконтрольную сирийскому правительству территорию в провинциях Алеппо и Идлиб. За прошедшие сутки террористы понесли существенные потери».

Между тем, турецкие СМИ пишут, что сирийские повстанцы, начав крупное наступление на позиции правительственных войск на западе провинции Алеппо, захватила ряд населенных пунктов и стратегически важных высот.

Столкновения усилились в сирийских провинциях Алеппо и Идлиб. Антиправительственные группы приблизились к окраине города Алеппо на расстояние 1 километра, сообщает Haberler.

В ходе двухдневных столкновений антиправительственные группировки взяли под контроль территорию площадью 400 квадратных километров. Антиправительственные вооруженные группы подошли к району Новый Алеппо, одной из окраин Алеппо, после продолжавшихся ночью столкновений. Таким образом, вооруженные группы подошли к окраине города Алеппо на расстояние одного километра, пишет издание.

После двух дней столкновений антиправительственные группировки взяли под свой контроль 56 населенных пунктов в Алеппо и Идлибе. С другой стороны, утверждается, что силы правительства также покинули Алеппо.

Источники: РИА Новости, Haberler