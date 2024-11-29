Оппозиция требует отставки Макрона

Основатель левой партии "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон, являющийся неформальным лидером левого "Нового народного фронта", призвал президента республики Эмманюэля Макрона уйти в отставку для преодоления кризисной ситуации во Франции.

"В условиях, когда институты власти блокированы, есть только одно решение - отставка президента республики", - написал Меланшон в X.

Оппозиционные партии выразили несогласие с проектом госбюджета на 2025 год, предложенным правительством. Они пригрозили вотумом недоверия премьер-министру Мишелю Барнье. Главные претензии оппозиции к проекту бюджета связаны с предусмотренным в нем сокращением госрасходов на €60 млрд.

Меланшон заявил, что отставка правительства может последовать уже в начале следующей недели. "У нас есть своя кандидатура на пост премьер-министра. В случае, если она не устроит президента, ему придется уйти в отставку", - добавил основатель "Неподчинившейся Франции".

Проект госбюджета стал новым свидетельством финансовых трудностей Парижа. Дефицит бюджета по итогам года может составить €148 млрд. При этом госдолг республики уже превысил €3,2 трлн, а его обслуживание обойдется казне в €56 млрд. Во время предварительных слушаний проект бюджета был отклонен экономической комиссией Национального собрания (нижней палаты парламента).

Источник: ТАСС