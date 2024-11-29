В Париже открылась выставка азербайджанских художников «Устойчивое видение: искусство во имя более зеленого будущего»

В Культурном центре посольства Азербайджана во Франции открылась выставка под названием «Устойчивое видение: искусство во имя более зеленого будущего».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, посол Лейла Абдуллаева, выступая на церемонии открытия выставки, рассказала о важности объявления 2024 года Распоряжением Президента Ильхама Алиева «Годом солидарности во имя зеленого мира» в Азербайджане. Было отмечено, что это Распоряжение отражает приверженность Азербайджана решению экологических проблем и подчеркивает, что наша страна играет важную роль в глобальных усилиях по устранению изменения климата. Кроме того, стремится более активно бороться с изменением климата.

Дипломат довела до внимания, что целью этой выставки, организованной посольством, является повышение осведомленности об экологических проблемах и подчеркивание приверженности Азербайджана устойчивому будущему. Представленные работы вдохновлены богатым культурным наследием Азербайджана и разнообразными природными ландшафтами. Эти работы передают послания, способствующие защите окружающей среды и прославляющие красоту природных ландшафтов Азербайджана.

Выступая на мероприятии, художники Ханлар Асадуллаев и Чинара Бакшиев-Гафарова отметили, что очень важно собраться вместе в Париже, чтобы сосредоточить внимание всего мира на вопросах изменения климата, защиты природы и важности зеленого мира. Произведения, представленные на экспозиции, посвящены природе и ландшафтам Азербайджана. Они подчеркивают возможность и важность жизни человека в гармонии с природой. Изменение климата - это проблема, которая затрагивает весь мир.

Отмечалось, что такое международное мероприятие, как COP29, также напоминает о необходимости глобальной солидарности в этой борьбе. Посредством международных форумов искусство Азербайджана представляется в мировом масштабе, а также озвучиваются всеобщие призывы к защите природы. Миссия каждого из нас - беречь природу и относиться к ней с любовью.

На мероприятии у гостей была возможность пообщаться с художниками, познакомиться с их творческим процессом и изучить экологические темы, отраженные в работах. Этот интерактивный опыт привел к насыщенным дискуссиям, а также более глубокому пониманию искусства и экологической осведомленности.

На выставке были представлены работы народного художника Сакита Мамедова, а также Ханлара Асадуллаева, Агши Кязымовой, Нихада Агазаде, Чинары Бакшиев-Гафаровой, Махира Гафарова, Айнур Мамедовой и Марьям Абдуллы.