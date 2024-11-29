Украинские беспилотники ударили по снабжающей ВС РФ нефтебазе в Ростовской области

В ночь на 29 ноября украинские беспилотники массированно атаковали Ростовскую область.

Об этом сообщил врио главы региона Юрий Слюсарь.

По его данным, в атаке были задействованы 30 дронов. В результате повреждения получили жилые дома в нескольких населенных пунктах, а также загорелся промышленный объект.

«В Каменском районе дежурно-спасательные подразделения тушат крупный пожар на промобъекте. Всего задействовано 109 человек, 38 единиц техники», — написал Слюсарь в Телеграм-канале.

Он не сообщил, о каком объекте идет речь, однако, по данным Телеграм-каналов Shot и «ВЧК-ОГПУ», пожар вспыхнул на нефтебазе под Каменском-Шахтинским.

Как уточняет Телеграм-канал «Это Ростов новости», речь идет о нефтебазе «Атлас», которую украинские беспилотники уже атаковали в конце августа этого года. По данным канала, огонь охватил два резервуара в разных местах.

ФГУП «Комбинат «Атлас» является частью российского военно-промышленного комплекса, обеспечивающего поставки нефтепродуктов для армии РФ, в том числе на занятых украинских территориях, пишет «РБК-Украина». Предприятие находится в управлении Федерального агентства по государственным резервам в Южном федеральном округе.

Согласно сводке Минобороны РФ, в ночь на 29 ноября средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 47 украинских беспилотников. В частности, 29 — над Ростовской областью, восемь — над Краснодарским краем, по три — над Белгородской, Брянской и Воронежской областями, а также один над Крымом.

С начала ноября украинские беспилотники атаковали нефтебазы в Белгородской области и Ставропольском крае. В обоих случаях возгорания удалось быстро потушить.

В октябре Украина ударила беспилотниками по крупнейшей нефтебазе в Крыму, которую не могли потушить несколько суток. Также под ударами оказались нефтебазы в Ровеньках на территории «ЛНР» и в поселке Анна Воронежской области. В августе украинские дроны атаковали нефтебазы в Ростовской области. На одной из них, в городе Пролетарске, огонь не могли потушить с 18 августа по 2 сентября. В июле атаки дронов пришлись на нефтебазы в Курской, Ростовской и Волгоградской областях, а также в Краснодарском крае.

С начала 2024 года Украина сконцентрировалась на ударах беспилотниками по объектам топливно-энергетического комплекса России. По данным Financial Times, к октябрю, помимо нефтебаз, ударам подверглись по меньшей мере 9 из 32 крупнейших нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) России. Пик атак пришелся на май. Тогда, по данным Сергея Вакуленко из Евразийского центра Карнеги, были выбиты 17% нефтеперерабатывающих мощностей России, однако с тех пор большая их часть была восстановлена.

Источник: The Moscow Times