Турция заявляет о неприемлемости вступления Кипра в НАТО

Планы греческой администрации Кипра по вступлению в НАТО «недопустимы и могут нарушить хрупкий баланс в регионе».

Об этом заявил журналистам источник в Минобороны Турции, комментируя высказывания президента Кипра Никоса Христодулидиса.

Ранее Христодулидис заявил о намерении Кипра присоединиться к НАТО, как только это станет возможным. Он также отметил, что страна использует все доступные ресурсы для модернизации вооруженных сил и приведения их в соответствие со стандартами альянса.

Источник в турецком МО подчеркнул, что решение о расширении НАТО принимается единогласно, с учетом национальных интересов всех стран-членов.

«На данном этапе заявка греческой администрации Южного Кипра на вступление в НАТО является для Турции неприемлемым шагом. Этот процесс нарушит хрупкий баланс и окажет негативное влияние на переговоры по урегулированию кипрского вопроса», — заявил представитель Минобороны.

По информации газеты «Катимерини», Никос Христодулидис представил план сближения с НАТО президенту США Джо Байдену в октябре, а также обсудил его с генеральным секретарем альянса Марком Рютте на саммите Европейского политического сообщества в Бухаресте.

Ранее власти Кипра признавали, что на пути к членству в НАТО существуют серьезные препятствия. Турция, не признающая Кипр как государство, неизбежно возразит против его вступления. Кроме того, Кипр пока не соответствует некоторым стандартам альянса.

Кипр фактически разделен на греческую и турецкую части с 1974 года. Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК) провозглашена на 37% территории острова в 1983 году.

Переговоры о воссоединении Кипра при посредничестве ООН неоднократно срывались. Последний раунд в швейцарском городе Кран-Монтана в 2017 году завершился безрезультатно.

На текущий момент греки-киприоты настаивают на решении проблемы в рамках двухзональной, двухобщинной федерации. Турки-киприоты выступают за конфедерацию, требуя признания равного суверенитета и международного статуса. Лидер турок-киприотов Эрсин Татар неоднократно заявлял, что вернется за стол переговоров только при выполнении этих условий.

Источник: РИА Новости