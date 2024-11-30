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Нечестная конкуренция: В Бразилии на французский бойкот ответили своим бойкотом

First News Media15:10 - Сегодня
Нечестная конкуренция: В Бразилии на французский бойкот ответили своим бойкотом

Министр сельского хозяйства и животноводства Бразилии Карлос Фаваро выразил позицию бразильских мясоперерабатывающих предприятий, которые приняли решение прекратить поставки мяса для сети супермаркетов французской группы Carrefour в Бразилии.

Этот шаг стал прямым ответом на решение французской группы бойкотировать мясо из стран Меркосур (Аргентина, Бразилия, Парагвай, Уругвай и Венесуэла, на правах ассоциированных членов в блоке участвуют Боливия, Чили, Колумбия, Эквадор и Перу) в своих супермаркетах во Франции и был назван актом национального суверенитета. Информация была опубликована изданием Globo Rural, которое также привело заявления Фаваро в поддержку этой меры.

«Я был очень рад поступку бразильских мясокомбинатов. Они показали, что у нас есть достоинство. Если они не могут продавать мясо французскому Carrefour, то не будут поставлять его и для бразильского Carrefour. Я поздравил их с этим решением, и президент Лула [да Силва] тоже одобрил его. Это вопрос суверенитета. Они думают, что они самые важные на рынке», — заявил министр.

На прошлой неделе гендиректор сети французских супермаркетов Carrefour Александр Бомпар раскритиковал качество бразильской говядины и объявил, что Carrefour приостанавливает продажу мяса из Меркосур во Франции. Другая французская сеть, группа Les Mousquetaires, также пообещала остановить закупку мяса из южноамериканского блока.

В Бразилии считают, что в принятии французской стороной подобного решения качество мяса ни при чем, мотивом здесь является поддержка французских производителей. Это решение было воспринято как попытка ослабить импорт из стран блока и защитить внутренний рынок Франции, особенно в контексте переговоров по соглашению между Меркосур и Европейским Союзом.

Конфликт между Carrefour и бразильскими экспортерами разгорелся в критический момент для соглашения Меркосур-ЕС, против которого выступают некоторые европейские страны, включая Францию, под предлогом защиты своих цепочек поставок и реализации экологических мер. Для Бразилии ответ мясоперерабатывающих компаний стал сигналом о том, что экономический и торговый суверенитет страны не будет подорван.

«Франция должна понять, что Бразилия больше не колония. Мы являемся аграрной державой и играем важную роль в глобальной продовольственной безопасности. Мы не можем принимать односторонние и неуважительные требования», — подчеркнул Фаваро.

В ходе намеченных на понедельник слушаний парламентской группы Меркосур в Уругвае бразильский сенатор Тереза Кристина, ранее являвшаяся министром сельского хозяйства Бразилии, намерена выступить с требованием в адрес посла Франции в ее стране и руководства Carrefour дать разъяснения относительно бойкота мяса из стран блока. Она подчеркнула, что Франция имеет право выйти из соглашения между ЕС и Меркосур, но она не смеет занижать качество южноамериканских продуктов. Сенатор выразила уверенность в том, что французские фермеры боятся конкуренции с бразильским сельским хозяйством.

Отметим, что в настоящее время Бразилия является вторым после США крупнейшим производителем говядины в мире.

Источники: Globo Rural и Brasil247

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