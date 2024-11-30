Хакан Фидан заявил о важности для Турции стабильности на Южном Кавказе

Мировая система сталкивается одновременно с двумя обычными войнами, каждая из которых имеет глобальные последствия, и Турция находится «в самом центре этих войн.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на Всемирном форуме TRT 2024 в Стамбуле.

«Стабильность на Ближнем Востоке, Южном Кавказе и в Восточном Средиземноморье, а также в Черном море является для нас главной целью», — сказал он.

Фидан заявил, что международная система сталкивается с политическими, военными, экономическими и экологическими вызовами, подчеркнув, что человечество переживает критический период в связи с этими вызовами.

Он констатировал, что ООН - организация, созданная для «поддержания международного мира и безопасности», не выполнила свою миссию.

Упомянув, что растущая поляризация становится все более очевидной, Фидан сказал: «Это усиливает поиск новых альянсов и партнерств. В результате международная архитектура безопасности, как вы все знаете и видите, ослабевает».

«Никакой порядок не может быть устойчивым, если он не основан на справедливости», — добавил Фидан.

Источник: Anadolu