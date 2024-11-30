В Тбилиси за два дня протестов тяжело пострадали более 40 сотрудников МВД

Тяжелые травмы в результате «насильственных действий» протестующих в Тбилиси в течение двух дней получили 42 сотрудника МВД Грузии.

Об этом сообщил на брифинге замглавы грузинского МВД Александр Дарахвелидзе.

«В течение двух дней в результате насильственных действий участников акций протеста тяжело пострадали 42 сотрудника МВД. Они были переведены в медицинские учреждения с различными повреждениями, в том числе ожогами и переломами», - сообщил Дарахвелидзе.

Источник: ТАСС