В Тбилиси за два дня протестов тяжело пострадали более 40 сотрудников МВД
Тяжелые травмы в результате «насильственных действий» протестующих в Тбилиси в течение двух дней получили 42 сотрудника МВД Грузии.
Об этом сообщил на брифинге замглавы грузинского МВД Александр Дарахвелидзе.
«В течение двух дней в результате насильственных действий участников акций протеста тяжело пострадали 42 сотрудника МВД. Они были переведены в медицинские учреждения с различными повреждениями, в том числе ожогами и переломами», - сообщил Дарахвелидзе.
Источник: ТАСС
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