Зеленский готов к остановке конфликта без немедленного возвращения территорий

Владимир Зеленский допустил остановку "горячей фазы" конфликта в том случае, если подконтрольные Киеву территории возьмут "под зонтик" НАТО.

Если мы хотим остановить горячую фазу войны, нам необходимо взять под зонтик НАТО территорию Украины, которая находится под нашим контролем. Это то, что мы должны делать быстро", - сказал он в интервью телеканалу Sky News.

"Факт, что это решение, чтобы остановить горячую фазу войны, потому что мы можем дать членство в НАТО части, которая под нашим контролем", - сказал Зеленский, уточнив, что после этого он намерен работать над возвращением территорий "дипломатическим путем". По его словам, Украина такое предложение ранее не рассматривала лишь потому, что никто не предлагал этого официально.

Украинские СМИ отмечают, что это первое заявление Зеленского с февраля 2022 года о том, что он готов завершать конфликт без возвращения утраченных территорий.