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Президент Грузии заявила, что не сложит полномочия

First News Media21:05 - 30 / 11 / 2024
Президент Грузии заявила, что не сложит полномочия

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не сложит свои полномочия, несмотря на истечение мандата, так как парламент является "нелегитимным".

"Я остаюсь вашим президентом, не существует легитимного парламента. Соответственно, нелегитимный парламент не сможет выбрать нового президента. Таким образом, инаугурация не состоится. И мой мандат продолжается, пока не будет легитимно избранного парламента", - сказала Зурабишвили в своем телеобращении.

Источник: ТАСС

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