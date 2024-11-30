США и Англия сохраняют «устаревшие» гимны, а власти Армении не уважают госсимволы - депутат

Утвердить единый вариант исполнения гимна Армении для протокольных мероприятий, действительно, следует, однако, нельзя менять содержание гимна, учитывая его национально-историческую ценность, считает депутат армянского парламента от оппозиционной фракции «Армения» Лилит Галстян.

На недавнем заседании правительства был одобрен проект изменений в гимне страны. Премьер-министр Никол Пашинян назвал «фундаментальной проблемой» то, как звучал гимн раньше, «без стандарта».

«Гимн уже в измененном варианте прозвучал перед началом осенней сессии Национального Собрания. Мы не были в курсе, и узнали об изменениях постфактум, что для меня абсолютно недопустимо. Государственная символика для меня — неприкасаемая ценность и любые посягательства затрагивают наши общие священные ценности. Правящая команда сконцентрировалась на государственных символах и пытается сделать с ними «хоть что-нибудь», — полагает Галстян.

Она призналась, что «облегченно вздохнула», когда узнала, что «всего лишь» поменяют местами куплеты, поскольку ходили разговоры о намерениях властей полностью изменить гимн.

Между тем, она замечает, что гимны многих стран можно назвать «неактуальными», следуя логике нынешних властей Армении. Так, гимн США представляет собой исполнявшуюся в пабах песню о битве с британским флотом, в которой говорится об англичанах, как о врагах Америки. В Британии и вовсе нет единой официальной версии гимна, он ни разу не подтверждался официально королевской прокламацией или актом британского парламента, то есть формально существует лишь традиция (гимн de facto). А гимн Франции «Марсельеза» написан на базе «Военной песни Рейнской армии». Однако в США, Великобритании и Франции уважают свою историю и не допускают посягательств на свои гимны, говорит депутат.

Галстян подчеркнула, что постановления правительства недостаточно для изменения гимна, потому что государственные символы закреплены соответствующим законом. Это означает, что этот законопроект еще должен поступить в парламент на утверждение.

Источник: Sputnik Армения