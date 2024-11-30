«Аэрофлот» первым в РФ возьмет самолеты в «мокрый» лизинг - ОБНОВЛЕНО

«Аэрофлот» станет первой авиакомпанией России, которая возьмет самолеты в «мокрый» лизинг, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Отмечается, что аренда трех широкофюзеляжных лайнеров Airbus A330 вместе с экипажами стала возможной после договоренностей с российским авиаперевозчиком iFly.

Общее число самолетов A330 в парке «Аэрофлота» достигнет 15.

«Мокрый» лизинг - разновидность полного лизинга, при котором лизингодатель помимо технического обслуживания оборудования поставляет также сырье, оказывает услуги по подготовке специалистов для работы на соответствующем оборудовании.

Напомним, что российская гражданская авиация находится под беспрецедентными международными санкциями из-за полномасштабного вторжения российской армии в Украину. Уже почти 3 года в Россию запрещено поставлять запчасти для самолетов. К тому же около 500 самолетов - почти половина российского флота - не могут вылетать из российского воздушного пространства. Это связано с иностранными лизингодателями, которые требуют вернуть им воздушные суда.

10:40

«Аэрофлот» станет первой авиакомпанией России, которая возьмет самолеты в «мокрый» лизинг, сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что аренда трех широкофюзеляжных лайнеров Airbus A330 вместе с экипажами стала возможной после договоренностей с российским авиаперевозчиком iFly.

Общее число самолетов A330 в парке «Аэрофлота» достигнет 15.

«Мокрый» лизинг - разновидность полного лизинга, при котором лизингодатель помимо технического обслуживания оборудования поставляет также сырье, оказывает услуги по подготовке специалистов для работы на соответствующем оборудовании.

Источник: ТАСС