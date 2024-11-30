 Как азербайджанские СМИ освещали COP29: 60 тысяч материалов, более 4500 телерепортажей | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Как азербайджанские СМИ освещали COP29: 60 тысяч материалов, более 4500 телерепортажей

First News Media12:10 - Сегодня
Как азербайджанские СМИ освещали COP29: 60 тысяч материалов, более 4500 телерепортажей

Совет по аудиовизуальным вопросам и Агентство развития медиа опубликовали совместное сообщение о том, как 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) освещалась в азербайджанских СМИ и социальных сетях.

В сообщении отмечается, что за 2 недели проведения СОР29 значительная часть материалов, подготовленных информационными агентствами, онлайн- и печатными медиа, была посвящена этому событию. В отдельные дни 60% опубликованных материалов касались саммита. С 11 по 23 ноября 2024 года в медиа по этой теме было создано около 60 000 ссылок, из которых около 42 000 были опубликованы в азербайджаноязычных, более 10 600 — в русскоязычных, около 7 300 — в англоязычных медиасубъектах.

При освещении COP29 в основном информагентства стали главным источником формирования базы данных. Каждое агентство направило на мероприятие около 10 журналистов и фотокорреспондентов, которые провели интервью с большим числом гостей, подготовили информацию и развернутые репортажи о сотнях встреч и обсуждений.

Учитывая попытки информационных манипуляций в зарубежных СМИ относительно COP29, информационные агентства представили сотни важных новостей, связанных с саммитом, на трех языках. Руководители некоторых медиа также по своей инициативе опубликовали статьи и комментарии о значении COP29 в международных изданиях.
На сайтах информационных агентств и онлайн-медиа был создан специальный раздел для облегченного доступа к материалам о COP29. С первого дня саммита на страницах медиа в социальных сетях активно публиковались материалы о COP29, что сделало эту тему основной в информационном пространстве страны. За две недели посты о COP29 в азербайджанском сегменте социальных сетей собрали более 10 миллионов откликов.

Мероприятия COP29 широко освещались и на азербайджанских телеканалах. Для работы над материалами о COP29 было задействовано более 60 съемочных групп, а в дни конференции лидеров их число было еще больше.

Результаты проведенного мониторинга показывают, что в период с 10 по 24 ноября 2024 года телеканалы подготовили в общей сложности 5344 материала разного формата, включая специальные репортажи, интервью с зарубежными делегациями, главами государств и правительств, сюжетные материалы, прямые включения и т.д.

Например, на AzTV вышло 1234 материала, на REAL TV — 900, на AneWz TV — 840, на ARB24 — 759, на CBC TV — 429, на ATV — 326, на ITV — 321, на Xəzər TV — 295, на Space TV — 149, на ARB TV — 91.

Освещение мероприятий COP29 на телеканалах вызвало большой интерес у зрителей. Согласно данным компании MARSA LTD, занимающейся исследованием аудитории, среднесуточное число просмотров азербайджанских телеканалов в дни COP29 составило 5 миллионов 336 тысяч человек, а общий охват — 7 миллионов 888 тысяч человек.

С учетом значимости исторических решений, принятых по итогам саммита, а также его важность, СМИ страны продолжают освещать тему COP29 и после завершения мероприятия.

Поделиться:
341

Актуально

ОбществоКакая погода ждет нас в первый день зимы?
ОбществоДорожная полиция обратилась к водителям в связи с непогодой
ОбществоКак азербайджанские СМИ освещали COP29: 60 тысяч материалов, более 4500 телерепортажей
МнениеСудебное дело Пелико, от которого стынет кровь, как свидетельство моральной ...

Общество

В Баку Fiat загорелся после столкновения с Porsche
В Азербайджане возросло производство автомобилей
Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с непогодой
Турецкий ученый по итогам COP29 призвал к незамедлительным и решительным шагам по борьбе с климатическим кризисом

Выбор редактора

Каспийские тюлени: численность, угрозы и возможные пути спасения – ИНТЕРВЬЮ с Тариэлем Эйбатовым – ФОТО
Парижское климатическое соглашение: как мир сражается за температурный баланс – ФОТО – ВИДЕО
Глобальное потепление: как мировое сообщество борется с главной экологической проблемой? – ФОТО – ВИДЕО
Почему СОР29 имеет огромное значение для всего мира? Все, что нужно знать об изменении климата – ФОТО
Азербайджанская инвестиционная компания вносит вклад в устойчивое развитие ненефтяного сектора

Новости для вас

Погода на среду: В Баку ожидаются ливни
В Азербайджане выпадет снег, ожидаются ливни
В Азербайджане на Новый год 7 дней подряд будут нерабочими
Завтра в дном из столичных районов возникнут перебои в газоснабжении

Последние новости

В Тбилиси за два дня протестов тяжело пострадали более 40 сотрудников МВДСегодня, 17:35Алихан Раджабов представил фильм «Səriyyə», посвященный проблеме ранних браков - ФОТО - ВИДЕОСегодня, 17:15В Баку Fiat загорелся после столкновения с PorscheСегодня, 16:50Хакан Фидан заявил о важности для Турции стабильности на Южном КавказеСегодня, 16:40В Азербайджане возросло производство автомобилейСегодня, 16:15Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с непогодойСегодня, 16:00Мятежный архиепископ Галстанян предложил начальнику Генштаба ВС Армении встретитьсяСегодня, 15:50Премьер Грузии призвал полицию к «терпению»Сегодня, 15:40Турция заявила, что не участвует в боях в сирийском АлеппоСегодня, 15:30В Федерации шахмат Азербайджана состоялось последнее заседание в этом году - ФОТОСегодня, 15:20Нечестная конкуренция: В Бразилии на французский бойкот ответили своим бойкотомСегодня, 15:10Турецкий ученый по итогам COP29 призвал к незамедлительным и решительным шагам по борьбе с климатическим кризисомСегодня, 15:00Кобахидзе: в Грузии не повторится сценарий украинского «майдана»Сегодня, 14:45Разыскивается 33-летняя женщинаСегодня, 14:30В Баку задержаны подозреваемые в угоне автомобилейСегодня, 14:05Угарный газ унес жизнь 23-летней девушки в СумгайытеСегодня, 13:45Какая погода ждет нас в первый день зимы?Сегодня, 13:25ЦАХАЛ нанес удары по военным объектам на границе Сирии с ЛиваномСегодня, 13:05Азербайджанская нефть подорожалаСегодня, 12:35Как азербайджанские СМИ освещали COP29: 60 тысяч материалов, более 4500 телерепортажейСегодня, 12:10
Все новости

1news TV

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TVМОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖНедавно стартовал новый учебный год, а это значит, что 1news.az совместно с Министерством науки и образования продолжает рубрику «Моя школа». В04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TVСнова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО
1news TVПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО09 / 08 / 2024, 09:31
Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TVЕлена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ06 / 08 / 2024, 09:50
Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана
1news TVНостальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана29 / 05 / 2024, 10:23
МОЯ ШКОЛА. Директор Парвана Аббасова: «Нужно прививать ученикам правильные жизненные ценности…» - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TVМОЯ ШКОЛА. Директор Парвана Аббасова: «Нужно прививать ученикам правильные жизненные ценности…» - ВИДЕОРЕПОРТАЖ24 / 05 / 2024, 13:35