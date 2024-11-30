Как азербайджанские СМИ освещали COP29: 60 тысяч материалов, более 4500 телерепортажей

Совет по аудиовизуальным вопросам и Агентство развития медиа опубликовали совместное сообщение о том, как 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) освещалась в азербайджанских СМИ и социальных сетях.

В сообщении отмечается, что за 2 недели проведения СОР29 значительная часть материалов, подготовленных информационными агентствами, онлайн- и печатными медиа, была посвящена этому событию. В отдельные дни 60% опубликованных материалов касались саммита. С 11 по 23 ноября 2024 года в медиа по этой теме было создано около 60 000 ссылок, из которых около 42 000 были опубликованы в азербайджаноязычных, более 10 600 — в русскоязычных, около 7 300 — в англоязычных медиасубъектах.

При освещении COP29 в основном информагентства стали главным источником формирования базы данных. Каждое агентство направило на мероприятие около 10 журналистов и фотокорреспондентов, которые провели интервью с большим числом гостей, подготовили информацию и развернутые репортажи о сотнях встреч и обсуждений.

Учитывая попытки информационных манипуляций в зарубежных СМИ относительно COP29, информационные агентства представили сотни важных новостей, связанных с саммитом, на трех языках. Руководители некоторых медиа также по своей инициативе опубликовали статьи и комментарии о значении COP29 в международных изданиях.

На сайтах информационных агентств и онлайн-медиа был создан специальный раздел для облегченного доступа к материалам о COP29. С первого дня саммита на страницах медиа в социальных сетях активно публиковались материалы о COP29, что сделало эту тему основной в информационном пространстве страны. За две недели посты о COP29 в азербайджанском сегменте социальных сетей собрали более 10 миллионов откликов.

Мероприятия COP29 широко освещались и на азербайджанских телеканалах. Для работы над материалами о COP29 было задействовано более 60 съемочных групп, а в дни конференции лидеров их число было еще больше.

Результаты проведенного мониторинга показывают, что в период с 10 по 24 ноября 2024 года телеканалы подготовили в общей сложности 5344 материала разного формата, включая специальные репортажи, интервью с зарубежными делегациями, главами государств и правительств, сюжетные материалы, прямые включения и т.д.

Например, на AzTV вышло 1234 материала, на REAL TV — 900, на AneWz TV — 840, на ARB24 — 759, на CBC TV — 429, на ATV — 326, на ITV — 321, на Xəzər TV — 295, на Space TV — 149, на ARB TV — 91.

Освещение мероприятий COP29 на телеканалах вызвало большой интерес у зрителей. Согласно данным компании MARSA LTD, занимающейся исследованием аудитории, среднесуточное число просмотров азербайджанских телеканалов в дни COP29 составило 5 миллионов 336 тысяч человек, а общий охват — 7 миллионов 888 тысяч человек.

С учетом значимости исторических решений, принятых по итогам саммита, а также его важность, СМИ страны продолжают освещать тему COP29 и после завершения мероприятия.