Погода на понедельник: В Баку ожидается дождь и туман

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, ночью и утром местами возможна изморось, а вечером дождь.

Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха ночью составит 7-9° тепла, днем 9-11° тепла. Атмосферное давление поднимется выше нормы до 772 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 70-80%. Северо-западный ветер утром сменится северо-восточным.

В районах Азербайджана местами ожидаются кратковременные осадки. В отдельных местах возможны сильные ливни, в горных районах - снег. Временами будет наблюдаться туман. Прогнозируется умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 2-7° тепла, днем 7-11° тепла, в горах ночью - 5-10° мороза, днем - от 3° мороза до 2° тепла.