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Президенту Грузии придется сложить свои полномочия, несмотря на отказ

First News Media14:55 - Сегодня
Президенту Грузии придется сложить свои полномочия, несмотря на отказ

Президенту Грузии Саломе Зурабишвили 29 декабря, в день инаугурации нового главы государства придется покинуть Президентский дворец, несмотря на ее заявления о том, что она не будет складывать свои полномочия.

Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на брифинге.

"Я понимаю ее (Зурабишвили - прим. ТАСС) эмоциональное положение, однако, конечно же, 29 декабря ей придется выйти из своей резиденции и уступить это здание легитимно избранному президенту", - сказал Кобахидзе.

Источник: ТАСС

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