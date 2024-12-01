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Башар Асад пообещал избавить Сирию от терроризма

First News Media17:10 - 01 / 12 / 2024
Башар Асад пообещал избавить Сирию от терроризма

Президент Сирии Башар Асад выразил уверенность в том, что его страна одержит победу над терроризмом, вне зависимости от того, кто поддерживает или финансирует эту угрозу.

Данное заявление Асад сделал во время телефонной беседы с временно исполняющим обязанности президента Абхазии Бадрой Гумбой, пишет ТАСС.

«Президент Асад подчеркнул, что терроризм не понимает ни одного языка, кроме языка силы, и это тот язык, с помощью которого мы его сломаем и уничтожим, кто бы ни были его сторонники и спонсоры», — отметил глава государства.

Источник: Gazeta.ru

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