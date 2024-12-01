В Тбилиси протестующие повредили 48 комнат парламента

Агрессивно настроенные участники акции протеста у парламента Грузии, атакуя здание снаружи и выламывая окна, повредили 48 комнат.

Об этом заявил на брифинге спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.

"Благодаря картине, созданной СМИ, многие, наверное думают, что ворваться в парламент [протестующим] не удалось, и демонстранты только оставили следы и надписи краской. После проведенного в течение дня осмотра, могу сказать, что в результате атаки накануне, повреждены 48 рабочих комнат. Повреждены почти все окна со стороны [улицы] Чичинадзе и [проспекта] Руставели. Повреждена различная офисная техника. Сожжена деревянная дверь парламента со стороны улицы Чичинадзе, уничтожены агрегаты отопления и охлаждения центрального корпуса парламента, повреждены складские помещения, компьютерная лаборатория учебного центра, полностью уничтожен кафетерий парламента, окна которого выходили на улицу Чичинадзе", - сообщил Папуашвили.