Фидан в разговоре с Блинкеном обсудил Сирию, Газу, Украину и Кавказ

Глава МИД Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном, в центре внимания была Сирия.

Об этом ТАСС сообщил источник в МИД Турции.

"Министр иностранных дел Хакан Фидан провел 1 декабря телефонный разговор с госсекретарем США Блинкеном. Были обсуждены последние события в Сирии. Фидан заявил, что Турция против любого развития событий, которое усилит нестабильность в регионе, и в этом контексте выступает за снижение напряженности. Он заявил, что политический процесс между режимом и оппозицией должен быть завершен для установления мира и спокойствия в Сирии. Также он указал, что Турция никогда не допустит террористической деятельности против нее самой и сирийского гражданского населения", - сообщил источник.

Он также добавил, что "в ходе разговора также обсуждались вопросы Украины и Южного Кавказа, а также сектора Газа". "Министр Фидан заявил, что Израиль должен сдержать свои обещания, чтобы прекращение огня в Ливане было постоянным. Он заявил, что в Газе необходимо как можно скорее установить режим прекращения огня и доставить в регион гуманитарную помощь", - сказали в ведомстве.