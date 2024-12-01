В Газе в ходе боевых действий погиб 191 журналист

По меньшей мере 191 журналист погиб в ходе боевых действий в секторе Газа с момента обострения палестино-израильского конфликта в октябре 2023 года.

Об этом сообщает ливанский телеканал Al Mayadeen со ссылкой на правительство палестинского анклава.

"С каждым преднамеренным убийством журналиста израильская оккупация доказывает, что ее война в Газе - это не только война с мирными жителями, но и с правдой", - говорится в сообщении пресс-службы правительства палестинского анклава, которое призвало международное сообщество вмешаться и привлечь Израиль к ответственности за его действия.