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В Грузии не будет майдана – Премьер

First News Media14:07 - 02 / 12 / 2024
В Грузии не будет майдана – Премьер

«Мы не раз говорили, что «нацмайдан» в Грузии не состоялся и никогда не состоится. Все это в том числе стало очевидным в этом году во время весенних событий. Все это стало очевидным и в последние дни», - сказал Кобахидзе, передают грузинские СМИ.

По словам главы грузинского правительства, был координированный и заранее расписанный план, в реализацию которого было включено иностранное финансирование.

«Именно поэтому некоторые не хотели принятия закона «О прозрачности», чтобы в неясной форме были профинансированы революционные процессы в Грузии», - подчеркнул премьер.

За последние четыре года, по словам Кобахидзе, в Грузии было три революционных процесса, и все это, к сожалению, происходило с иностранным финансированием.

«Это неправильное отношение к нашей стране. Мы - достойная страна, мы гордимся своей независимостью, суверенитетом, и, безусловно, мы до конца будем оберегать суверенитет и независимость. Мы никому не дадим возможности подорвать наш суверенитет и независимость с помощью иностранного финансирования», - заявил он.

Что касается ответственности политиков, то, по словам премьера, ответственность огромная.

«Они, безусловно, понимают, во что они ввязались, однако задание «хозяина» есть задание «хозяина». И отказаться от этого для них просто невозможно. Такова судьба и участь агента», - отметил премьер.

Самое досадное, по словам Кобахидзе, что они жертвуют людьми, в том числе и молодежью.

Так же, по словам премьера, эти люди не смогли осознать, что никто не сможет подорвать независимость и суверенитет Грузии.

«Грузия - государство с сильными госинститутами, сильными правоохранительными структурами, поэтому любая попытка авантюристов и реваншистов организовать какую-либо революцию обречена на провал», - заявил Кобахидзе.

За время акций, начиная с 28 ноября, в общей сложности пострадали 113 сотрудников МВД, четверо из которых все еще остаются в клиниках.

Как заявила два дня назад Служба госбезопасности Грузии, развивающиеся в последние дни события показали, что запланированные деструктивные процессы происходят согласно фактическим обстоятельствам, которые СГБ выявила в рамках расследования дела о насильственном свержении власти.

Волна протестов началась после принятого 28 ноября властями Грузии решения до 2028 года снять с повестки дня открытие переговоров о вступлении страны в ЕС по причине использования этого вопроса в качестве инструмента шантажа. При этом власти пояснили, что они продолжат работать над выполнением обязательств по соглашению об ассоциации, так как именно от этого зависит готовность к членству в ЕС.

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