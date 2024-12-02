МВД Грузии: Число задержанных на митинге в административном порядке составляет 224

МВД Грузии заявило, что по обвинению в нападении на сотрудников полиции и повреждении предметов путем поджога на акции протеста задержано 3 человека, а число задержанных в административном порядке составляет 224, сообщает «Грузия Online».

Отмечается, что согласно кодексу об административных правонарушениях, задержаны в общей сложности 224 человека. В Тбилисский городской суд переданы материалы административных дел на 98 человек, из которых разбирательства были завершены в отношении 74 человек.

В случае 74 завершенных дел в отношении 36 человек был применен штраф;

в отношении 34 человек был применен административный арест;

в отношении 4 человек было вынесено предупреждение.

«В судах продолжаются разбирательства по делам об административных правонарушениях в отношении других лиц», — заявил замглавы МВД Грузии Александр Дарахвелидзе.

Источник: «Грузия Online»