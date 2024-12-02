«Посягать на целостность США — это не нормально»: Маск раскритиковал решение Байдена о помиловании сына
Миллиардер и соруководитель Департамента эффективности государственного управления США Илон Маск раскритиковал решение действующего президента Джо Байдена помиловать своего сына Хантера, которого обвиняют в двух преступлениях.
Об этом предприниматель написал в соцсети Х.
«Мне плевать на наркотики, но посягать на целостность Соединенных Штатов — это не нормально», — заявил Маск.
Так Маск отреагировал на пост главы криптонаправления Meta Дэвида Маркуса, который написал, что «утверждение о том, что Хантер стал жертвой юридической войны, в качестве причины для помилования, иронично до невозможности».
Накануне Байден помиловал своего сына, которого обвиняли в незаконном хранении оружия и нарушении налогового законодательства. Президент отметил, что преследование его сына было связано именно с их родственными связями и давлением политических оппонентов демократа.
Избранный президент США Дональд Трамп назвал решение Байдена примером злоупотребления и нарушения правосудия. Ранее Трамп не исключал, что помилует Хантера Байдена в случае переизбрания.
Источник: РБК