В Грузии могут объявить незаконными ряд партий, включая партию Саакашвили

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе не исключил, что власти могут обратиться в Конституционный суд с целью признания оппозиционных политических партий незаконными.

«Они (оппозиционеры – ред.) в эти дни открыто выступили против конституционного строя Грузии, что создает прямую основу для обращения в Конституционный суд и объявления оппозиционных партий неконституционными. Посмотрим, подождем, как будут развиваться процессы. Все в наших руках», - сказал Кобахидзе на заседании правительства, сообщают грузинские СМИ.

Как уточнил глава грузинского Кабмина, под оппозицией он подразумевает партию экс-президента Грузии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение», коалиции «За перемены» и «Сильная Грузия» и партию экс-премьера Георгия Гахарии «Гахария - за Грузию».