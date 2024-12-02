Лукашенко предложил новому министру культуры «навести порядок или умереть»

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил новым министром культуры республики Руслана Чернецкого, передает «БелТА».

В разговоре с ним происходящее в белорусском кинематографе Лукашенко назвал «просто позорищем» и поручил чиновнику разобраться в сфере культуры.

«Просто по-мужски хочу сказать: у тебя, Руслан, другого пути нет. Или умереть, или навести порядок в этой сфере», — сказал белорусский президент.

По его словам, в Беларуси кинематограф «скатился»: «Мы стали хуже выглядеть к тому советскому периоду, когда уделяли серьезное внимание кинематографу».

При этом он отдельно отметил, что уход предыдущего министра — Анатолия Маркевича — не связан с тем, что тот не справился со своей работой. Экс-министра Лукашенко назвал «человеком с другой сферы», добавив, что тому было «очень тяжело».

«Поэтому я все-таки возвращаюсь к тому, что это должен быть «их человек», как говорят, из сферы культуры. Вам это все знакомо», — указал президент.