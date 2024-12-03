Икона красоты и элегантности: В Баку открылся новый бутик бренда Guinot! - ФОТО - ВИДЕО

Всемирно известный французский бренд по уходу за кожей Guinot открыл свои двери в самом центре Баку – на улице Зарифы Алиевой, 32!

Этот эксклюзивный бутик предлагает не только высококачественные средства по уходу за кожей, но и покоряет своей утонченной атмосферой, отражающей французское очарование.

Уход за кожей на уровне лидеров индустрии

Guinot – это синоним инноваций и эффективности. В новом бутике каждый клиент получит индивидуальный подход и эксклюзивный сервис от профессиональных консультантов.

На выбор представлено широкое разнообразие продуктов, идеально подходящих для различных потребностей кожи:

• Интенсивные средства против морщин.

• Инновационные решения для глубокого увлажнения кожи.

• Уход за телом.

• Продукты для защиты от солнца и борьбы с пигментацией и многое другое.

Подарки для ваших близких к Новому году

В преддверии праздников Guinot предлагает уникальные подарочные наборы и ограниченные предложения, которые станут идеальным выбором для ваших близких. Здесь вы найдете элегантные решения для любого вкуса.

Специальные предложения в честь открытия

Посетите бутик и воспользуйтесь эксклюзивными скидками и подарками при покупках, которые доступны только в рамках открытия!

Новый адрес элегантности и совершенства – Guinot!

✨ Адрес: г. Баку, ул. Зарифы Алиевой, 32.

✨ Контакт: (+994) 77 244 22 21.

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