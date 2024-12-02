S&P: Худшее для промпроизводства во Франции еще впереди

Производственный сектор Франции в ноябре столкнулся с самым резким падением новых заказов со времени первой волны пандемии COVID-19 в 2020 году на фоне ослабления спроса как на внутреннем, так и на международном уровне.

Об этом передает Report со ссылкой на опубликованное исследование S&P Global.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в производственном секторе Франции HCOB упал до 43,1 в ноябре с 44,5 в октябре, что стало двадцать вторым месяцем подряд ниже порогового значения 50,0, указывающего на сокращение.

Подиндекс новых заказов составил 35,9, что говорит о том, что худшее для промышленного производства еще впереди.