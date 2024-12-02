«Их оперируют даже без анестезии» - генсек ООН о детях сектора Газа

Самое большое число детей с ампутированными конечностями на душу населения сейчас приходится на сектор Газа.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на заявление генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, опубликованного на сайте всемирной организации.

"В Газе сейчас самое большое число детей с ампутированными конечностями на душу населения в мире - их оперируют даже без анестезии. То, что мы наблюдаем, вполне может быть приравнено к тягчайшим международным преступлениям", - сказал он.

Гутерриш отметил, что в секторе Газа "повсеместно голодают: только за последние четыре месяца около 19 тыс. детей были госпитализированы из-за острого недоедания, что почти в два раза больше, чем в 1-м полугодии" 2024 года.

Ранее глава Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ Филипп Лаззарини заявил, что каждый день 10 детей в секторе Газа из-за боевых действий теряют одну или обе ноги.

Источник: ТАСС