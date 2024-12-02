Пропавший в Астаре подросток найден мертвым

В селе Шахагаджы Астаринского района обнаружено тело пропавшего подростка.

Как сообщает АПА, жителя села Гасанова Намига Шамиль оглу (2010 г.р.) родственники разыскивали с прошлой ночи. Тело Намига, проживавшего со своей бабушкой, сегодня было найдено повешенным во дворе ее дома.

Тело передано для обследования в Лянкяранское районное отделение Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии.

По факту в районной прокуратуре проводится расследование.