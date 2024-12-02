Трамп осудил решение Байдена помиловать своего сына

Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил мнение, что решение Джо Байдена о помиловании его сына Хантера является вопиющим примером злоупотребления и нарушения правосудия.

Об этом Трамп написал на своей странице в социальной сети Truth Social.

Трамп задался вопросом, включает ли это помилование тех, кого он называет «заложниками» 6 января, имея в виду участников штурма Капитолия 6 января 2021 года, которые уже несколько лет находятся в заключении. Он отметил, что такое поведение является явным злоупотреблением и нарушением правосудия. Трамп и его сторонники считают, что многие из участников штурма стали жертвами несправедливого судебного преследования, и рассматривают их как политических заключенных.

В ночь на 2 декабря стало известно, что Джо Байден подписал указ о помиловании своего сына, ранее обвиненного в незаконном хранении оружия и нарушении налогового законодательства. В заявлении американский лидер подчеркнул, что с начала своего президентского срока он не вмешивался в работу министерства юстиции, однако считает судебное преследование сына избирательным и политически мотивированным. Байден охарактеризовал процесс как «судебную ошибку», утверждая, что на него повлияли родственные связи и давление со стороны его оппонентов.

Источник: Gazeta.Ru