Страны Балтии объявили о санкциях против тех, кто причастен к силовому подавлению протестов в Грузии

Латвия, Литва и Эстония объявили о санкциях против тех, кто причастен к силовому подавлению протестов в Грузии.

Об этом в своих микроблогах в X написали министры иностранных дел балтийских республик Байба Браже (Латвия) и Маргус Цахкна (Эстония), сообщает «Грузия Online».



«Три страны Балтии совместно договорились о введении национальных санкций против тех, кто подавлял законные протесты в Грузии. Противники демократии и нарушители прав человека не приветствуются в наших странах».



Кто именно попал в «черный список» и что предусматривают санкции – пока неизвестно. Напомним также, что Латвия, Литва и Эстония являются членами Евросоюза и НАТО.

Источник: «Грузия Online»