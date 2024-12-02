СМИ: Сирийские оппозиционные вооруженные группы вошли в Тель-Рифат

Подразделения Сирийской национальной армии (СНА) в рамках операции «Заря свободы», начатой против террористической РКК/YPG, освободила районный центр Тель-Рифат, сообщает Anadolu.

«Столкновения с террористами продолжаются на окраинах города», - пишет издание. Силы СНА на северо-западной, северо-восточной, восточной и южной линиях фронта продолжают столкновения с террористами РКК/YPG, засевшими в Тель-Рифате.

Силы СНА вошли в город со стороны Дейр-Джамаля на западе Таль-Рифаата и достигли центральной площади города.

В Тель-Рифате и прилегающих к нему населенных пунктах обнаружено большое количество мин, установленных членами террористических организаций.

Источник: Anadolu