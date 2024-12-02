Джейхун Байрамов поздравил новоназначенного министра иностранных дел Грузии

Сегодня состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и новоназначенным министром иностранных дел Грузии Макой Бочоришвили.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Азербайджана.

Было отмечено, что министр Джейхун Байрамов поздравил коллегу с назначением и пожелал успехов.

Стороны обсудили текущее состояние отношений дружбы и стратегического партнерства между двумя странами, а также текущие планы и перспективы дальнейшего развития этих отношений. Было подчеркнуто, что существующий политический диалог между двумя странами на высшем и высоком уровнях, интенсивные визиты, механизм политических консультаций способствуют дальнейшему укреплению отношений стратегического партнерства.

Министры также обменялись мнениями по региональным вопросам и направлениям сотрудничества в рамках международных организаций.