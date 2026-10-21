Завтра в трёх районах столицы ожидаются перебои с электричеством

В Ясамальском, Низаминском и Бинагадинском районах Баку 21 октября возможны перебои в электроснабжении в связи с плановыми ремонтными работами.

Как сообщили в ОАО «Азеришыг», в Ясамальском районе ограничения затронут улицы Аббаса Мирзы Шарифзаде, Гасан бека Зардаби, Хагана Дадашова, Хыдыра Мустафаева и Мирали Сеидова. Отключения запланированы с 10:00 до 13:00.

В Низаминском районе с 09:00 до 14:00 перебои возможны на улице Бахруза Нуриева, проспектах Бабека и Гара Гараева.

В Бинагадинском районе в 9-м микрорайоне ограничения коснутся улицы Мир Джалала. Здесь работы будут проводиться с 09:00 до 14:00.