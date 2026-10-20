Тяжелое ДТП в Нахчыване: погиб малолетний ребенок, восемь человек пострадали
В Нахчыване произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей: один человек погиб, еще восемь получили травмы.
Как сообщает AАПА, авария произошла на территории села Аразин Джульфинского района.
В ДТП погиб Саид Салим оглу Гулиев, 2022 года рождения. Пострадавшие госпитализированы в Больницу Нахчыванской Автономной Республики.
На место происшествия прибыли сотрудники полиции. По факту проводится расследование.
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