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Лига чемпионов: «Сабах» уступил «Боруссии» - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Редакция 1news22:38 - 20 / 10 / 2026
Лига чемпионов: «Сабах» уступил «Боруссии» - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Бакинский «Сабах» проиграл дортмундской «Боруссии» со счётом 1:2 в матче третьего тура общего этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла на Бакинском олимпийском стадионе.

Счёт на 10-й минуте открыл Серу Гирасси. На 30-й минуте гол Джой-Лэнса Микелса в составе «Сабаха» был отменён из-за офсайда. На 39-й минуте Эйден Маккарти сравнял счёт.

Решающий гол на 53-й минуте вновь забил Гирасси, оформивший дубль и принёсший немецкому клубу победу.

21:59

Дортмундская «Боруссия» забила второй гол в матче третьего тура общего этапа Лиги чемпионов против бакинского «Сабаха». Счёт - 1:2.

На 53-й минуте Серу Гирасси оформил дубль.

21:49

В матче третьего тура общего этапа Лиги чемпионов между бакинским «Сабахом» и дортмундской «Боруссией» начался второй тайм.

Первая половина встречи на Бакинском олимпийском стадионе завершилась со счётом 1:1.

21:35

Первый тайм матча третьего тура общего этапа Лиги чемпионов между бакинским «Сабахом» и дортмундской «Боруссией» завершился вничью - 1:1.

21:27

Бакинский «Сабах» сравнял счёт в матче третьего тура общего этапа Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии».

Отличился Мэттью Маккарти, установивший счёт 1:1

21:19

Гол футболиста «Сабаха» Джой-Ленса Микелса, забитый на 30-й минуте матча против дортмундской «Боруссии», не был засчитан из-за офсайда.

20:58

Дортмундская «Боруссия» открыла счёт в матче третьего тура общего этапа Лиги чемпионов против бакинского «Сабаха», который проходит на Бакинском олимпийском стадионе.

На 10 минуте счет открыл Серу Гирасси.

20:47

На Бакинском олимпийском стадионе стартовал матч третьего тура общего этапа Лиги чемпионов между бакинским «Сабахом» и дортмундской «Боруссией».

20:20

Бакинский «Сабах» сегодня сыграет с дортмундской «Боруссией» в рамках общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. Команды определились с составами на предстоящую встречу.

С первых минут на поле выйдут:

«Сабах»: Стас Покатилов (капитан), Стив Сольве, Эйден Маккарти, Аким Зедадка, Тимотеуш Пухач, Иван Лепиница, Умарали Рахмоналиев, Ду Кейрос, Кахим Пэррис, Велько Симич и Джой-Ланс Миккельс.

Главный тренер — Вальдас Дамбраускас.

«Боруссия»: Грегор Кобель, Вальдемар Антон, Нико Шлоттербек (капитан), Рами Бенсебаини, Даниэль Свенссон, Юлиан Райерсон, Карни Чуквуэмека, Феликс Нмеча, Итан Нванери, Фабиу Силва и Серу Гирасси.

Главный тренер — Нико Ковач.

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