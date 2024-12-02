Центр Тбилиси освобожден от демонстрантов, на проспекте Руставели восстановлено автомобильное движение

Проспект Руставели в центре Тбилиси освобожден от демонстрантов, которые всю ночь забрасывали полицейских, спецназ и здание парламента камнями и другими предметами, "обстреливали" из пиротехники, устраивали баррикады и разводили костры, а в ответ получали струи из водометов и слезоточивый газ, пишет «Sputnik Грузия».

«Волна протеста началась после принятого 28 ноября властями Грузии решения до 2028 года снять с повестки дня открытие переговоров о вступлении страны в Евросоюз по причине использования этого вопроса в качестве инструмента шантажа. При этом власти пояснили, что они продолжат работать над выполнением обязательств по Соглашению об ассоциации, так как именно от этого зависит готовность к членству в ЕС, - отмечает издание.

Акция протеста, начавшаяся на проспекте Руставели около парламента Грузии в 19:00 воскресенья завершилась около 07:00 понедельника. Полицейские всю ночь вытесняли митингующих с территории, прилегающей к зданию парламента.

К этому времени на проспекте Руставели восстановлено автомобильное движение.

Источник: Sputnik Грузия