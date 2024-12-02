В Балакене задержан наркоторговец с крупной партией запрещённых веществ - ВИДЕО

В Балакене задержан мужчина, хранивший у себя дома крупное количество наркотиков с целью продажи.

Сотрудники Балакенского районного управления полиции задержали Ильхама Махатова за организацию незаконного оборота наркотических средств, который был ранее неоднократно судим за аналогичные преступления.

У И.Махатова было обнаружено 2 килограмма 130 граммов марихуаны, 500 граммов героина и более 3000 таблеток метадона, сообщает 1news.az со ссылкой на Шекинскую региональную группу пресс-службы МВД.

В ходе расследования было установлено, что задержанный хранил указанные наркотические средства по месту жительства с целью продажи.

По решению суда в отношении И.Махатова избрана мера пресечения в виде ареста - расследование продолжается.