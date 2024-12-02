Скончался известный грузинский политолог Леван Пирвели

После тяжелой продолжительной болезни скончался известный грузинский дипломат и политолог Леван Пирвели.

Об этом сообщил в прямом эфире известный российский политолог, телеведущий и общественный деятель Максим Шевченко.

"Несколько часов назад остановилось сердце моего друга, крестного моего сына, великого сына грузинского народа, стоявшего на позиции справедливости, Левана Пирвели. Леван ушел от нас после мучительной тяжелой болезни", - сообщил он.