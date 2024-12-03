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Mamounia Lounge: Вкусная частичка Марокко в самом центре Баку – ВИДЕО

First News Media10:00 - Сегодня
Mamounia Lounge: Вкусная частичка Марокко в самом центре Баку – ВИДЕО

Если вы хотите окунуться в магию Востока не покидая пределов азербайджанской столицы, тогда посетите недавно открывшееся заведение Mamounia Lounge, расположенное по адресу: улица Иззета Оруджева, 13 (Capital Plaza).

Концептуальный ресторан Mamounia Lounge - это уникальное пространство, где аутентичные марокканские традиции сливаются с современным комфортом, создавая незабываемую атмосферу для каждого гостя. Этот ресторан не просто место для ужина, а целое путешествие в мир восточных вкусов и изысканного стиля.

Оформление интерьера заведения отражает богатое марокканское наследие: изысканные ковры, мягкое освещение и теплые, богатые оттенки создают атмосферу уюта и роскоши. Каждый уголок ресторана пропитан духом Востока, сочетая традиционные элементы с современными акцентами для максимального комфорта и эстетического удовольствия. Тут каждая деталь тщательно продумана для того, чтобы гости почувствовали себя частью марокканской сказки.

Для удобства гостей ресторан предлагает просторный общий зал, идеальный как для дружеских встреч, так и для семейных обедов. Летняя и зимняя террасы позволяют наслаждаться блюдами и атмосферой заведения круглый год, будь то теплый летний вечер или уютный зимний день. А для тех, кто предпочитает уединение, есть приватные кабинеты, идеально подходящие для деловых встреч или романтических ужинов.

Mamounia Lounge радует гостей разнообразным меню, в которое входят блюда азербайджанской и европейских кухонь, но при этом оно выходит за рамки привычного, так как в него включены уникальные марокканские блюда, приготовленные с использованием традиционных марокканских специй и рецептов. В дополнение к этому фирменные десерты, чайные церемонии и марокканские кальяны, создающие неповторимую атмосферу релакса. Более подробно с меню можно ознакомиться здесь.

Вечера в Mamounia Lounge превращаются в настоящее музыкальное путешествие. Живая музыка, звучащая в уютной обстановке, придаст вашему отдыху особую изюминку, а восточные мелодии, исполняемые талантливыми музыкантами, сделают ужин незабываемым.

Mamounia Lounge - это не просто ресторан, а место, где каждый найдет свой уголок счастья: гурманы оценят редкие вкусовые сочетания, любители эстетики насладятся изысканным дизайном, а те, кто ищет отдых, почувствуют гармонию и релакс. Приходите в Mamounia Lounge, чтобы вдохнуть аромат Востока, насладиться изысканной кухней и создать воспоминания, которые останутся с вами навсегда!

Подчеркнем, что ресторан является проектом компании Restaura Group.

Резервация в заведении, которое работает ежедневно с 10:00 до 02:00, осуществляется по следующему номеру: +99450-788-66-99.

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