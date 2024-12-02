NYT: Сенегал требует от Парижа раскрыть факты массовых убийств африканских солдат, воевавших за Францию во Второй мировой войне

В преддверии 80-й годовщины событий, известных как резня в Тиарое, правительство Сенегала оказало давление на Францию, чтобы та полностью прояснила один из самых зловещих эпизодов своего колониального правления в Африке, пишет The New York Times.

Сенегал требует от Франции раскрыть факт массовых убийств западноафриканских солдат колониальными войсками в конце Второй мировой войны, которое все еще окутано тайной, но новое правительство Сенегала не будет этого терпеть, подчеркивается в статье.

Приводим вниманию читателей выдержки из материала:

Ученики средней школы в Сенегале молча слушали, как их учитель рассказывал историю о том, как в 1944 году французские колониальные войска устроили резню западноафриканских солдат, вернувшихся из Франции после сражений во Второй мировой войне. Их школа в городе Тиарое находится недалеко от места убийств.

Сенегал не откажется от своего намерения, это посланный африканским правительством последний сигнал о том, что отношения с бывшим колонизатором подлежат пересмотру.

После того как на прошлой неделе президент Франции Эммануэль Макрон первым из французских лидеров назвал события в Тиарое «бойней» в письме, адресованном своему сенегальскому коллеге, президент Бассиру Диомай Фай дал резкий ответ.

«Этого недостаточно, — сказал Бассиру Диомай Фай в интервью Le Monde. — Мы до сих пор не знаем, сколько людей было убито, почему, как и где они были похоронены».

Призывы к репарациям перекликаются с кампаниями, требующими правды и справедливости за преступления колониальной эпохи, совершенные по всему континенту. В бывших французских колониях Западной и Центральной Африки, где несколько правительств в последние годы сократили связи с Францией, мало какие эпизоды вызывают такой отклик, как память о Тиарое.

«Тиарой может стать основой для панафриканского сознания, разделяемого всеми африканскими странами, потерявшими граждан в этой трагедии», — сказал сенегальский историк, директор Института африканских исследований Колумбийского университета Мамаду Диуф.

Назначенный этим летом сенегальским правительством руководителем исследовательского комитета по Тиарою, Мамаду Диуф назвал новую позицию Сенегала «показательной для решительного утверждения суверенитета».

Утром 1 декабря 1944 года французские колониальные войска собрали сотни мужчин из Западной Африки, временно размещенных в гарнизоне в Тиарое, на окраине Дакара, тогдашней столицы Французской Западной Африки.

Это должно было стать их последней остановкой перед возвращением домой: мужчины, выходцы из дюжины африканских колоний, сражались за Францию ​​на войне, годами содержались в нацистских лагерях и теперь ждали финансовой компенсации за годы службы.

Деньги не поступали.

Согласно французскому военному отчету, написанного за день до убийств, по мере обострения напряженности между французскими и западноафриканскими солдатами, которые когда-то были братьями по оружию, французские офицеры пообещали «навести порядок».

Они привезли в Тиаруа пулеметы, два батальона, танк и другие военные машины, чтобы «продемонстрировать такое превосходство, чтобы мятежники даже не думали о сопротивлении», — говорится в отчете.

Около 9:30 утра они выпустили более 500 патронов в течение 15 секунд, согласно архивам, с которыми консультировался французский историк Мартин Мур.

Первое официальное число погибших упоминало 35 смертей в Западной Африке — французский офицер, отвечавший за операцию, в отчете, написанном несколько дней спустя, утверждал, что это «необходимая хирургическая операция», акт самообороны от вооруженных и агрессивных людей.

Однако историки из Франции и Сенегала отмечают, что реальное число погибших, вероятно, ближе к 400, и что западноафриканские солдаты не были вооружены.

Они утверждают, что расхождения в военных отчетах и ​​состояние готовности французских войск указывают на преднамеренную резню. Отсутствие информации о личностях жертв и местонахождении их останков — еще один признак того, что Франция пыталась скрыть преступление, отмечают историки.

«Сокрытие документов было частью имперской политики, — сказал Мамаду Диуф. — У нас есть французская версия. Нам нужно написать свою собственную историю».

Хотя многое о событиях 1944 года остается нераскрытым, Тиарой проник в общественное сознание Сенегала в пьесах, стихах и песнях. «Лагерь Тиарой» - фильм, снятый в 1988 году режиссером Усманом Сембеном, является классикой сенегальского кино.

Теперь новое правительство Сенегала ставит это как политический вопрос.

Десятки рекламных щитов, посвященных 80-й годовщине резни, были выставлены вдоль главных проспектов Дакара. В Тиаройе на прошлой неделе строители ремонтировали военное кладбище, которое станет местом официальной церемонии поминовения.

На военном кладбище находится 35 могил, это официальное число погибших. Но многие в Сенегале подозревают, что они пусты.

«Эти могилы — шутка», — сказал Бирам Сенгор, чей отец Мбап был убит в 1944 году. В свои 86 лет Бирам Сенгор сказал, что у него мало надежды, что он когда-либо узнает о настоящем местонахождении останков своего отца.

Экономические, культурные и политические связи между Сенегалом и Францией укрепились с момента обретения Сенегалом независимости в 1960 году.

Ради сохранения этих связей президенты Сенегала никогда не конфронтировали с Францией по поводу зверств, совершенных в Тиарое, говорят историки и интеллектуалы обеих стран.

«Предыдущие правительства считали, что им нужно просить Францию ​​почтить память, — сказал Бубакар Борис Диоп, писатель и интеллектуал, написавший пьесу о Тиарое. — Сейчас все меняется».

Франция долгое время утверждала, что предоставила доступ ко всем своим архивам по убийствам, но в этом утверждении начали появляться трещины.

В 70-ю годовщину убийств, в 2014 году тогдашний французский президент Франсуа Олланд заявил, что число погибших, скорее всего, составляло 70 человек — это вдвое больше, чем ранее признавала Франция, но все еще намного ниже оценок историков. «Франция не является собой, когда отворачивается от событий, которые могли запятнать ее имидж», — сказал Олланд.

В прошлом месяце сенегальские архивисты, работающие в исследовательской группе Мамаду Диуфа, отправились во Францию, чтобы изучить все архивы, которые могут содержать информацию об убийствах.

«Мы сможем получить некоторую информацию, которая позволит людям требовать возмещения ущерба», — сказал Мамаду Диуф.

В то время как Франция под руководством Макрона вернула разграбленные произведения искусства и признала преступления, совершенные в Алжире и Руанде, признание ответственности за убийства в Тиаройе может спровоцировать призывы к репарациям и в других бывших колониях.

«Если французы хотят наладить отношения с африканцами, они должны извиниться и заплатить», - сказал Бирам Сенгор.

«Только правда поможет Сенегалу и Франции двигаться к партнерству, избавленному от болезненных остатков», - сказал президент Фай в интервью Le Monde.

Он также призвал сотни французских солдат, все еще находящихся в Сенегале, уйти из страны.

Еще одним ударом по уже ослабевающему военному влиянию Франции в Африке стало то, что правительство Чада в прошлом месяце прекратило давнее оборонное партнерство между двумя странами.

Бирам Сенгор, которому в 1944 году было 6 лет, все еще ждет финансовой компенсации, которую Париж должен его покойному отцу за его службу во Франции.

Президент Макрон сказал, что не поедет в Сенегал на почтение памяти жертв. Также неясно, прислушается ли Франция к просьбам Сенегала.

Источник: The New York Times