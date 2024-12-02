Ученик 6-го класса подвергся издевательствам в бакинской школе - ФОТО

Мать ученика 6Е класса школы №307 города Баку, Малахат Нагиева, которая сама работает педагогом в общеобразовательном учреждении №346, сообщила о вопиющем случае насилия в отношении ее сына. По словам женщины, учитель физики Гюнай Шамилова применила физическую силу к мальчику во время урока природоведения.

«Когда ребенок задал вопрос по теме урока, Г.Шамилова сильно ударила его по голове и сказала: «Почему ты этого не знаешь?». Сын говорит, что она так сильно ударила рукой, что от шлепка засмеялись все дети», - рассказала М.Нагиева.

Кроме того, 30 октября одноклассник схватил ее сына за горло, ударил головой о доску, повалил на пол и начал пинать ногами.

«Ребенок сказал, что чуть не задохнулся. На шее остались следы от удушения. На следующий день я отвела его к директору, рассказала классному руководителю. Директор посоветовал перевести в другой класс или забрать из школы. Никаких мер в связи с избиением ребенка он не принял», - сообщила мать школьника.

По ее словам, на этом издевательства не закончились. В раздевалке спортзала семь одноклассников, включая сына классного руководителя Вюсали Алиевой, избили мальчика и стянули с него нижнее белье. Когда он оттолкнул одного из них, семеро напали на него.

«Классный руководитель хотела, чтобы родители написали жалобу и добилась отчисления ребенка из школы. Однако некоторые из них не согласились. Одна родительниц рассказала мне, что их заставили написать заявление», - пояснила М.Нагиева.

По ее словам, классный руководитель пригрозила сыну, что, либо его выгонят из класса, либо она сама уйдет.

Женщина сообщила, что мальчик уже 10 дней не посещает школьные занятия.

«Ребенок переживает психологическое потрясение. Он устал от постоянных унижений и физического давления в школе», - сказала она.

Между тем в учебном заведении №307 заявили, что обвинения в физическом насилии учителя над учеником 6-го класса необоснованны.

«Школьник регулярно нарушает правила поведения, проявляет агрессию во время уроков и оказывает давление на других учеников. Руководство школы и психолог провели с ним профилактические беседы и дали рекомендации, но положительного результата не добились, несмотря на неоднократные предупреждения матери о неподобающем поведении сына», - добавили в школе.

В общеобразовательном учреждении считают, что необоснованные обвинения учителя связаны с недовольством родителей результатами объективного оценивания на малом суммативе.

Получены объяснения от учеников в присутствии их родителей, а также от самого педагога.

Об этом сообщил сотрудник пресс-службы Министерства внутренних дел лейтенант полиции Эльбрус Ибрагимов в ответ на запрос Oxu.Az.

«Проводится расследование касательно поступившей в территориальное отделение полиции информации об избиении ученика одной из средних школ Сабунчинского района столицы его сверстниками и учителем. Были получены объяснения от учителя, имя которого фигурирует в инциденте, а также от учеников в присутствии их родителей. Назначена экспертиза для определения степени телесных повреждений. Расследование продолжается», - сообщил он.

Источник: media.az