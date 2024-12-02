Свыше 1 тыс армянских фур застряли на грузинской границе

Свыше 1 тыс армянских фур находятся в электронной очереди на проезд через российско-грузинскую границу в пункте пропуска "Верхний Ларс" в Северной Осетии, сообщает «Sputnik Армения» со ссылкой на данные Центра организации дорожного движения.

Всего в очереди, по последним данным, зарегистрировано 3509 фур. Из них в электронной очереди на проезд в Грузию - 1021 армянский грузовик.

Дорога через Ларс на участке Гудаури-Коби автомобильной дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс открыта всех видов транспортных средств, однако заторы сохраняются из-за непогоды и реверсного движения на разных участках дороги.

По статистике ежедневно через "Верхний Ларс" проезжают порядка 150 армянских фур.

Напомним, Военно-Грузинская дорога – единственный действующий сухопутный маршрут, связывающий Армению с Россией (через Грузию).