Десятки человек пострадали на акции протеста в Тбилиси минувшей ночью - Минздрав

Бригады скорой помощи 2 декабря доставили в медицинские учреждения 26 человек с акции протеста в Тбилиси: из них 23 - участники акции, трое - представители МВД.

Об этом сообщил Минздрав Грузии.

«Жизни пострадавших ничто не угрожает. Кроме того, медицинская помощь была оказана всем гражданам, которые в ней нуждались. Среди них - участники митинга, представители СМИ и правоохранительных органов, которым не потребовалась госпитализация», - говорится в сообщении.

Часть пострадавших все еще находится в клиниках под наблюдением врачей, некоторые уже покинули медучреждения, отметили в ведомстве.

Источник: Sputnik-Грузия