Пашинян заявил, что люди покидали Армению из-за конфликтов со странами региона

Премьер-министр Никол Пашинян заявил в парламенте, что граждане Армении начиная с 90-x уезжали из страны из-за существующих конфликтов с соседями по региону.

«С начала 90-х годов мы постоянно говорим о миграции, называя разные причины: правовую, социальную несправедливость, бизнес-среду, отсутствие инфраструктуры. Это верные причины, но они составляют максимум 20% причин. Давайте, наконец, признаем, что основные причины миграции - это наши конфликтные отношения с окружающей средой, наша региональная политика», - заявил он, имея в виду отношения с Азербайджаном и Турцией.

Пашинян также добавил, что «благодаря политике его правительства» (признание Карабаха частью Азербайджана – ред.) «вызовы, стоящие перед государством, отчасти решены, но появляются новые».

Источник: ТАСС