Макрона призвали «собирать чемоданы»

В субботу в Париже пройдет манифестация за отставку президента Эммануэля Макрона.

Об этом сообщил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Историческая манифестация «Макрона в отставку!» в эту субботу, 7 декабря, в Париже на площади 18 июня 1940 года в 14:00», - напомнил он в своем аккаунте в соцсети Х.

Филиппо призвал президента страны вместе с супругой «собирать чемоданы» и уходить, пишут СМИ.

Ранее оппозиционные фракции левых и правых партий Франции заявили о готовности выразить вотум недоверия правительству страны в ответ на решение премьер-министра Мишеля Барнье продвинуть урезающий расходы бюджет без голосования.

Флориан Филиппо назвал это заявление депутатов «фитилем», который способен «взорвать всю систему».