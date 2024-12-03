КС Грузии не принял иск президента о неконституционности выборов 26 октября
Конституционный суд Грузии не принял к рассмотрению по существу иски президента Саломе Зурабишвили и оппозиционных политиков с требованием признать состоявшиеся 26 октября парламентские выборы неконституционными.
Об этом говорится в релизе инстанции, сообщают грузинские СМИ.
«Не принять к рассмотрению по существу конституционные иски №1848 (иск президента – ред.) и №1849 (иск оппозиции – ред.)», - говорится в сообщении.
Вердикт окончательный и обжалованию или пересмотру не подлежит.
140